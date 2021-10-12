В Челябинской области дети закидали камнями электричку «Ласточку»

Ласточка "попала под атаку", проезжая мимо станции
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Трое школьников на станции Синеглазово закидали камнями электропоезд «Ласточка», ехавший из Челябинска в Магнитогорск.
Дети шли на спортивную тренировку, увидели приближающуюся электричку и решили развлечься. Один из брошенных ими камней угодил в окно поезда. Окно оказалось повреждено, но треснуло лишь с наружной стороны. Никто из пассажиров попавшего под «обстрел» третьего вагона не пострадал.
Тем не менее, транспортные полицейские отыскали хулиганов – школьников 10, 11 и 12 лет. С детьми провели воспитательную беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.
Как сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте, родителей хулиганов привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Им выпишут штрафы в сумме от 100 до 500 рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru