В Челябинской области дети закидали камнями электричку «Ласточку»

Ласточка "попала под атаку", проезжая мимо станции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трое школьников на станции Синеглазово закидали камнями электропоезд «Ласточка», ехавший из Челябинска в Магнитогорск.

Дети шли на спортивную тренировку, увидели приближающуюся электричку и решили развлечься. Один из брошенных ими камней угодил в окно поезда. Окно оказалось повреждено, но треснуло лишь с наружной стороны. Никто из пассажиров попавшего под «обстрел» третьего вагона не пострадал.

Тем не менее, транспортные полицейские отыскали хулиганов – школьников 10, 11 и 12 лет. С детьми провели воспитательную беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.

Как сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте, родителей хулиганов привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Им выпишут штрафы в сумме от 100 до 500 рублей.

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