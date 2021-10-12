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Здоровье12 октября 2021 14:11

Ирина Гехт рассказала, почему больных коронавирусом с поражением легких выписывают домой

По словам первого заместителя губернатора, это не чрезвычайная мера, связанная с ростом заболеваемости
Елена КОЛЧИНА
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По словам Ирины Гехт, порядок выписки больных домой - не нововведение

По словам Ирины Гехт, порядок выписки больных домой - не нововведение

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области вызвало резонанс сообщение о том, что больных коронавирусом выписывают из госпиталей, несмотря на значительное поражение легких.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт пояснила, что пациентов отправляют домой, если их состояние стабилизируется, а исследование КТ показывает нейтрализацию очагов поражения.

— Когда врач видит на повторном или третьем КТ, что начинается процесс улучшения, пациента выписывают на базу долечивания, если необходима специальная терапия, или домой, — рассказала Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор уточнила, что такой подход к лечению пациентов с коронавирусом — не новая мера, он была и раньше. Просто в условиях сравнительно низкой заболеваемости у медиков имелась возможность перестраховываться.

— В первую волну, когда было много свободных коек, у нас в госпиталях лежали даже бессимптомные, — напомнила Ирина Гехт. — Сейчас стараемся увеличить оборот коек, чтобы оказать всем помощь.

Тяжелая стадия болезни, по словам первого вице-губернатора, может длится 2-3 недели. А восстановление после пневмонии способно занять месяцы.

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