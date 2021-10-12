Пенсионеров Курганской области без прививки обязали сидеть дома

Прогулка с собакой для непривитых пенсионеров снова станет поводом выйти на улицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ограничительные меры ввели в Курганской области. С 18 октября вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Выходить из дома смогут только те, кто поставил прививку или переболел коронавирусом в последние полгода.

Кроме того, работодатели должны отправить таких сотрудников на дистанционную работу.

Пенсионы смогут выйти из дома только по нескольким причинам: поход в поликлинику или до пункта вакцинации, посещение судов, полиции. Также гражданам 65+ разрешается сходить в магазин, погулять с собакой не дальше 100 метров от дома, вынести мусор.

Ранее в Курганской области ввели обязательную вакцинацию. Меры связаны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Курганской области. За последнюю неделю зарегистрирован прирост заболеваемости на 20,16%.

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