В Челябинской области два дня подряд будет +16 градусов

Синоптики предсказывают переменную облачность без дождей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие три дня в Челябинской области будет тепло. По прогнозу метеорологов, 13 и 14 октября днем воздух прогреется от +11 до +16 градусов.

В пятницу 15 октября лишь немного похолодает: до +10, +15 градусов.

Ветер все время будет юго-западным и южным, 2-7 метров в секунду. Теплую погоду будет сопровождать переменная облачность, существенных осадков специалисты не предвидят.

Ночью температура воздуха будет варьироваться от 0 до +4 градусов.

Челябинцам впечатления от погожих дней может подпортить смог: в городе объявлен режим НМУ. Неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ условия продержатся как минимум до 19:00 14 октября.

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