ЦКС вручил подарки участникам и победителям конкурса «Мусору нужен дом!»

Фото: ЦКС

Как привлечь внимание детей к экологическим проблемам и необходимости цивилизованного обращения с мусором? Ведь формировать осознанное отношение к потреблению необходимо в раннем детстве, однако объяснить маленькому человеку – для чего это нужно – не самая простая задача.

Оптимальное решение нашли в Центре коммунального сервиса: просвещать малышей через игру и поощрять за усвоенные знания. Именно в таком формате проходил детский творческий конкурс «Мусору нужен дом» среди дошкольных учреждений Варненского, Чесменкого и Брединского районов Челябинской области.

Его итоги были подведены на прошлой неделе (с итогами можно познакомиться по ссылке).

Без внимания не остался ни один участник проекта: свой подарок получил каждый ребенок. Девять детских садов-победителей (по три в каждом муниципалитете), чьи коллективные работы оказались лучшими, были награждены памятными дипломами и ценными призами для групповых занятий.

Фото: ЦКС

Выбор победителей дался конкурсной комиссии непросто. Идея экологического просвещения заинтересовала многих руководителей детских садов. В ЦКС поступило более 40 заявок, а общее количество воспитанников, принявших участие в проекте, составило почти 500 человек! Абсолютно все работы оказались яркими и уникальными.

По словам педагогов, их воспитанники с интересом участвовали во всех этапах экопроекта: слушали лекции и играли, а позже воплощали новые знания в рисунках и поделках.

«Самым неожиданным стало то, что дети не только с интересом играли в тематические игры или смотрели мультики на экологическую тему, но и слушали просветительский материал. А в рамках одного занятия мы сделали красивые урны для раздельного сбора мусора, и малыши с большой радостью его сортировали, – поделилась впечатлениями Олеся Путинина, педагог дополнительного образования по ИЗО Центра развития ребенка "Березка" села Чесма.

Олеся Путинина подчеркнула высокую эффективность проекта в формировании экологической ответственности. Теперь её воспитанники, несмотря на малый возраст, стремятся сортировать отходы не только в рамках игровых занятий, но и у себя дома.

«Дети получили много ярких эмоций от выполнения работ для конкурса «Мусору нужен дом!». Выражаем благодарность за очень красивые дипломы и подарки, которые получили не только победители, но и все участники конкурса (поощрительные). Ни один ребёнок не остался без внимания! Надеемся, что вы еще порадуете наших воспитанников. А мы будем радовать вас их работами», – рассказала специалист по дошкольному образованию Управления образования Чесменского муниципального района Лариса Пономаренко.

Напомним, творческий просветительский проект «Мусору нужен дом» стартовал в начале лета в трёх муниципалитетах Магнитогорского кластера: Чесменском, Варненском и Брединском районах. Основным условием для участия в проекте было понимание детьми важности правильного обращения с мусором: его накопления только в установленных местах, раздельного сбора и утилизации. Во время занятий детям рассказывали о недопустимости стихийных свалок – одной из самых распространенных проблем сельских территорий. В ходе познавательных лекций ребята также узнали о видах ТКО, возможностях переработки и правилах обращения с мусором.

Фото: ЦКС

От педагогов требовалась организация интересных лекции в игровой форме, а от малышей – визуализация полученных знаний с помощью творческих работ. Их формат не регламентировался, поэтому авторы дали полную волю фантазии: лепили и рисовали, снимали фильмы, экологические репортажи, строили из вторсырья игровые конструкции и создавали уличный декор.

Проект был реализован при поддержке Министерства экологии Челябинской области и Министерства образования региона и вызвал интерес у педагогов. На протяжении всего конкурса в адрес ЦКС поступали запросы из других населенных пунктов области.

В ближайшее время региональный оператор организует новые просветительско-творческие проекты для юных южноуральцев.

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