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Здоровье13 октября 2021 9:32

В Челябинской области за день 407 человек заболели коронавирусом

Антирекорд по количеству заболевших обновляется каждый день
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом болеют более 11 тыс. жителей Челябинской области

Коронавирусом болеют более 11 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки медики подтвердили диагноз Covid-19 у 407 человек. Это наибольшее количество обнаруженных за день заболевших за все время эпидемии. Накануне сообщалось о 405 случаях коронавируса, днем ранее – о 404.

По данным областного министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 26 пациентов.

Сейчас от коонавируса лечатся 11 тыс. 92 человека, а за все время эпидемии в регионе зарегистрировали 102 тыс. 698 случаев Covid-19.

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