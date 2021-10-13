В Челябинской области за день 407 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом болеют более 11 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки медики подтвердили диагноз Covid-19 у 407 человек. Это наибольшее количество обнаруженных за день заболевших за все время эпидемии. Накануне сообщалось о 405 случаях коронавируса, днем ранее – о 404.

По данным областного министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 26 пациентов.

Сейчас от коонавируса лечатся 11 тыс. 92 человека, а за все время эпидемии в регионе зарегистрировали 102 тыс. 698 случаев Covid-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru