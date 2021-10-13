Жителю Миасса, который жестоко избил мать из-за денег, грозит 10 лет

Обвиняемый избивал и обливал холодной водой мать Фото: "КП" Архив

В Миассе Челябинской области нетрезвый мужчина избил свою 91-летнюю мать, когда она не дала ему денег. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

— В мае этого года обвиняемый пришел к 91-летней матери и стал требовать деньги на покупку алкоголя. Получив отказ, он нанес ей многочисленные удары, используя подручные предметы, несколько раз вылил ей на голову холодную воду из ведра, — сообщили в областной прокуратуре. — Когда женщина пыталась убежать, мужчина догнал ее во дворе дома, с силой нанес удар ногой в спину, отчего женщина упала и получила перелом бедра.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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