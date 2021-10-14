В аварии с грузовиком и двумя легковыми машинами в Челябинской области пострадали два человека

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В аварии на трассе М-5 в окрестностях Миасса серьезно пострадали два человека. Еще четыре отделались легкими травмами, хотя машины, в которых они находились, сильно помяло.

ДТП случилось днем 13 октября. Столкнулись фура MAN, легковые Mazda 3 и Land Rover. После этого грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В кабине MAN находились два человека. Они чудом избежали серьезных травм. Только легкие повреждения получили водитель и пассажир Land Rover. Но водитель и пассажир Mazda оказались зажаты в искореженном автомобиле.

— Дежурная смена Миасского отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной охраны при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших, оказали необходимую помощь и передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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