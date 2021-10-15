Три человека пострадали в ДТП из-за тумана в Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла ночью 14 октября на 54-м километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе. Столкнулись фура, небольшой грузовик и две легковые машины.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в условиях плохой видимости.

По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика с полуприцепом Renault в темноте и тумане не заметил перед собой ВАЗ-21140.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

37-летний водитель отечественной машины перед этим остановился на дороге из-за плохой видимости.

После удара грузовика ВАЗ-21140 врезался в LADA Granta, затем произошло столкновение с грузовым «Луидором».

На фото с места происшествия видно, что машины сильно помяло при столкновениях. Кабина «Луидора» и задняя часть кузова ВАЗа полностью разрушены.

Тяжелые травмы в ДТП получили водители ВАЗа и «Луидора», обоих с места аварии увезли в больницу.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Напомним, в Челябинскую область ночью 14 октября пришел дым от тлеющих торфяников в Свердловской области. В соседней Курганской области и Екатеринбурге из-за вызванной задымлением плохой видимости накануне останавливали движение на дорогах.

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