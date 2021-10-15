В Челябинской области назначили нового руководителя Госжилинспекции

Рашида Ковалева перешла в ГЖИ из министерства тарифного регулирования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новым начальником главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области стала Рашида Ковалева. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рашида Ковалева ранее работала начальником контрольно-правового управления в областном министерстве тарифного регулирования и энергетики.

Госжилинспекцией в регионе прежде руководила Элла Никитина. Она ушла в отставку весной этого года. С тех пор ГЖИ руководил, в качестве врио начальника, замглавы инспекции Андрей Солопов.

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