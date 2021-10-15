Возле бывшего политизолятора в Челябинской области поставили поклонный крест

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Возле верхнеуральской тюрьмы установили поклонный крест в память о Святителе Петре, митрополите Крутицком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области. По одной из версий, именно там прошли последние дни священнослужителя.

С инициативой выступили представители РПЦ. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий отметил, что через внимание к традициям русского православия в современном мире происходит духовное возрождение.

После освящения поклонного креста была организована экскурсия по выставке, рассказывающей об истории уголовно-исполнительной системы и Верхнеуральской тюрьмы. Центральное место занял стенд, посвященный митрополиту Крутицкому. Здесь же представлены культовые вещи, принадлежавшие священнослужителям, содержавшимся в политизоляторе в 30-х годах прошлого века. Все собрано по крупицам и бережно хранится для будущих поколений.

— Приобщение к традициям русской культуры и православным ценностям — это важная составляющая профессионально-нравственного воспитания сотрудников УИС, — отмечает начальник отдела кадров и работы с личным составом Тюрьмы ГУФСИН области Дмитрий Бидянов.

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