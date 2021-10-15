Заемщики на Южном Урале рефинансировали в ВТБ более 1,2 тыс. жилищных кредитов

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма рефинансированных ипотечных кредитов в ВТБ выросла на 15%. По итогам 9 месяцев 2021 года на долю сделок по рефинансированию приходится более 20% от общего объема ипотечных займов на Южном Урале, еще 25% составляют кредиты на квартиры в новостройках, 54% выдач — финансирование покупки вторичного жилья.

Сейчас в ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно под 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. В рамках госпрограммы поддержки семей с одним ребенком ставка составляет от 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Программа действует при условии, что ранее жилье было приобретено у застройщика.

«ВТБ сегодня предлагает одни из самых выгодных ставок, что позволяет нам рефинансировать каждую вторую ипотеку в России. При этом на привлекательность рефинансирования для клиента влияют не только комфортная ставка, но и простота и удобство самого процесса получения услуги, затрат и времени на ее оформление. Теперь достаточно только один раз посетить отделение ВТБ, при этом переоформление залога происходит с использованием электронной регистрации», — отмечает управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

Напомним, в начале сентября в рамках Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников анонсировал запуск банком до конца текущего года механизма полностью цифрового рефинансирования ипотеки.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)