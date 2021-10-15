Смог задержится в Челябинске еще минимум на день

Смог в Челябинске и других городах региона не спешит рассеиваться Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области продлили срок действия предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях. Режим НМУ будет действовать, по крайней мере, до 19:00 15 октября в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске и Сатке.

Рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе будет мешать слабый ветер неблагоприятного направления.

По прогнозу метеорологов, в грядущие субботу и воскресенье ветер не усилится.

Режим НМУ в Челябинской области действует с начала недели. В четверг 14 октября к уже накопившемуся смогу прибавился дым от торфяников, тлеющих в соседней Свердловской области. В Екатеринбурге задымление настолько сильно, что пришлось перекрыть дороги и задержать вылет самолетов из городского аэропорта.

Напомним, под Челябинском ночью 14 октября из-за туманной дымки и плохой видимости случилось ДТП с двумя грузовиками и двумя легковыми машинами. Сразу двое из попавших в аварию водителей не смогли разглядеть, что перед ними происходит на дороге.

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