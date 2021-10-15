Изысканное искусство, тонкое очарование и вековые традиции: состоялось открытие выставки «Где кончается Восток?» из петербургского Музея истории религии

Фото: музей искусств

«Где кончается Восток?» — совместная выставка Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург) и Челябинского музея изобразительных искусств в рамках Национального проекта «Культура». 130 предметов из северной столицы создали повествовательный ряд об особом типе восточного сознания, строящегося на полутонах, обращении к вечности и любовании каждым моментом жизни.

Светлана Судья — куратор выставки и научный сотрудник Челябинского музея искусств, с гордостью представила коллег из северной столицы — «сотрудников одного из лучших музеев в Петербурге — Музея истории религии», с которой они бок о бок трудились над выставкой.

Фото: музей искусств

Мария Кормановская, хранитель фонда религии Музея истории религии поблагодарила коллег, работавших над подготовкой выставки: «Посетитель видит готовый результат. Но за этим результатом стоит огромная работа сотрудников музея. На выставке представлены предметы, которые прошли длительную реставрацию. Научные сотрудники составили подробные сопроводительные тексты. Хочу также сказать спасибо всем, кто участвовал в процессе монтажа. Мы постоянно сталкивались со сложностями. Но все встало на свои места, даже атмосфера в этом зале поменялась».

Сергей Шандыба, старший научный сотрудник Музея истории религии, сделал акцент на удивительном качестве этой экспозиции: «Для некоторых людей Челябинск — это далеко. На самом деле, он очень близко. И чтобы показать эту близость, нужны подобные проекты. Выставка соединила северную столицу со столицей Южного Урала. Мы объединяемся в единое культурное пространство и становимся ближе».

Фото: музей искусств

Церемония открытия сопровождалась живой восточной музыкой и поэтическим словом для того, чтобы каждый гость увидел, услышал и почувствовал все своеобразие, экзотику и уникальность культуры Востока! В рамках выставки запланированы экскурсии, лекции об истории буддизма и восточной философии, традициях и искусстве стран Востока, мастер-классы по каллиграфии и восточной живописи, занятия по технике оригами, музыкальные вечера и многое другое.

Выставка открыта для посещения до 12 декабря 2021 года по адресу на пл. Революции, 1 в Зале имени архитектора Е.В. Александрова. Время работы: 10:00 — 18:00, четверг: 12:00- 20:00. Выходной — понедельник. Билеты на выставку, а также лекции и мастер-классы можно приобрести в кассах музея или на официальном сайте.