СК назвал причину смерти 10-месячного ребенка из Копейска, найденного в ванной

Трагедия произошла 28 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницу Копейска, чей 10-месячный ребенок захлебнулся во время купания, ждет суд. Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.

— Согласно заключению эксперта, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия, то есть перекрытие дыхательных путей водой, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщала ранее «Комсомолка», 28 июля малыш на некоторое время остался без присмотра в ванной. Мать обнаружила его уже без признаков жизни. Женщина побежала с ребенком в поликлинику, туда вызвали скорую помощь. Врачи пытались реанимировать малыша, но это не удалось.

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