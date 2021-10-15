Солист оперного театра в Челябинске умер в 31 год

Фото: Театр оперы и балета им. Глинки

Солист челябинского Театра оперы и балета Павел Локшин ушел из жизни 14 октября. Ему был 31 год. Соболезнования родным и близким артиста принесла администрация театра. По словам коллег, причиной смерти стала пневмония, возможно, коронавирусная.

Павел Локшин закончил Омский госуниверситет. Начал свою карьеру в Омском Театре юного зрителя. В челябинском Театре оперы и балета выступал с 2014 года, исполнял партии баса. Зрители запомнили его по ролям Ивана Сусанина в «Жизни за царя», Мефистофеля в «Фаусте», Сальери в «Моцарте и Сальери».

Напомним, год назад в возрасте 45 лет скончался директор оркестра Челябинского театра оперы и балета, помощник главного дирижера и заслуженный артист России Валерий Михель.

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