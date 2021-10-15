Точная погода в Челябинске на три дня: последние сухие и теплые деньки в этом месяце

В эти выходные самое время погулять по городу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще в конце сентября синоптики обещали, что в октябре быстро похолодает. Но, к счастью для челябинцев, долгосрочные прогнозы не сбылись: и каждую неделю солнце пусть и слабо, но продолжает нагревать город. Погода в Челябинске на три дня обещает быть теплой и сухой, но скоро это закончится. Сравниваем прогнозы от разных источников.

Скриншот: gismeteo.ru

По данным «Гисметео», завтра днем ожидается незначительное похолодание до +11. Такая погода будет держаться в Челябинске три дня: 16, 17 и 18 октября. Ночью минимальное значение термометров окажется на отметке в +2 градуса

В выходные в Челябинске наступит погода для гуляний: будет солнечно, тепло и сухо. Осадки могут быть только в понедельник днем. Ветер также ослабеет: если в субботу максимальная скорость составит 9 метров в секунду, то в воскресенье и понедельник — уже 6.

Скриншот: yandex.ru

Синоптики Яндекс.Погоды, наоборот, обещают повышенную влажность на эти три дня. 16 октября утром пасмурно и до +9, днем небольшой дождь и +11, вечером малооблачно и снова +9, а ночью ясно и 0.

17 октября с утра до +7 и ясно, днем +11 и облачно с прояснениями, вечером малооблачно и +9, а ночью пасмурно и +5. Дождя в этот день метеорологи не предвещают.

А вот в понедельник, 18 октября, небо беспросветно затянет тучами: утром столбики термометров поднимутся до +8, днем — еще на три градуса выше, вечером снова опустятся до утренних показателей и ночью останутся примерно на том же уровне.

Скриншот: world-weather.ru

Аналогичные, только не дождливые прогнозы погоды в Челябинске на три дня дает и сервис World Weather. В субботу и воскресенье город прогреется до +10 градусов. С утра будет пасмурно, но уже к обеду прояснится. А вот к вечеру станет прохладнее: столбики термометров опустятся до +4.

В понедельник же на появление солнца надеяться не стоит: весь день в Челябинске будет хмуро. Но это не значит, что пора готовиться к холодам: дневная температура сохранится на уровне в +11 градусов.

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