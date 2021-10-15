Вакантные места заксобрания Челябинской области заняли новые депутаты

Фото: пресс-служба заксобрания Челябинской области.

После выборов в Государственную думу в Законодательном собрании Челябинской области появились два свободных места. Региональный избирком передал мандаты депутатов Виталию Пашину и Дмитрию Мельникову.

Виталий Пашнин был депутатом Госдумы прошлого созыва от партии ЛДПР. Однако на выборах в сентябре в Златоустовском округе он проиграл Олегу Колесникову («Единая Россия»). Вторым утвержденным кандидатом стал исполнительный директор «Магнитостроя» Дмитрий Мельников, который также работал в Магнитогорском городском собрании депутатов.

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