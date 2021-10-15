В центре Челябинска при благоустройстве сквера лишили деревья корней

Фото: Депутат Вахтина/t.me

В сквере на улице Кирова, возле Свято-Троицкого храма, повредили корни деревьев. Это сделали во время работ по благоустройству: рабочие выкопали траншею, необходимую для установки фонарей, при этом буквально обрезали корни и повредили кору растущих в сквере берез и елей.

Подобный подход к работе возмутил городских общественных деятелей.

— Деревья после такого благоустройства не выживут, это факт, — заметила депутат Елена Вахтина.

— Ради создания освещения в сквере за Троицким храмом решили прокопать траншеи, чтобы проложить кабель. Естественно, отрезали корневую систему у всех деревьев, попавшихся на пути. То же произошло и в сквере на «Сельмаше», — напомнил урбанист Лев Владов.

В администрации Калининского района сообщили, что провели обследование территории сквера и подтвердили допущенные подрядчиком нарушения. Теперь фирму планируют оштрафовать за нарушение правил благоустройства и вред, причиненный зеленым насаждениям.

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