В Челябинске проводят массовую проверку машин и общественного транспорта

«Тоннель» возле зоопарка Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сотрудники ГИБДД 15 октября в Челябинске проводят операцию «Тоннель» — массовую проверку, в ходе которой останавливают не отдельные машины из потока, а сразу большое количество автомобилей на участке улицы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проверки автотранспорта в течение дня устраивают в разных районах города.

Во второй половине дня полицейские начали работу на проспекте Ленина и на улице Труда, в районе зоопарка.

Одновременно с операцией в городе проверяют соблюдение пассажирами масочного режима в общественном транспорте.

Напомним, в начале недели мэр Челябинска Наталья Котова встретилась с городскими предпринимателями, в том числе из транспортной сферы, чтобы обсудить коронавирусные ограничения. Мэр предупредила о штрафах за нарушение санитарных мер.

— Если сотрудники научились находиться на рабочих местах в масках, то посетителей не всегда контролируют, лишь в единичных случаях мы видим, что принимаются меры. Аналогичная ситуация на транспорте — водитель в маске, пассажиры, как правило, без них, — заметила во время встречи Наталья Котова.

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