В Челябинской области из-за коронавируса изолировали 34 класса в 14 школах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с начала учебного года, по данным минздрава, коронавирус выявили у 135 школьников. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального минобра, по предписанию Роспотребнадзора на сегодняшний день из-за COVID-19 изолированы 34 класса в 14 школах Снежинска, Озерска, Южноуральска, Трехгорного, Карталинского и Варненского районов.

— На карантине по ОРВИ на сегодняшний день находится 221 класс в 104 школах Челябинской области, — рассказала пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова. — Полностью закрыта на одна школа в Троицком районе.

Из-за случаев COVID-19, по данным Светланы Платоновой, по предписанию Роспотребнадзора изолированы 23 группы в 20 детских садах Челябинской области. На карантине по ОРВИ закрыта одна группу в Каслинском районе.

В октябре, по данным министерства здравоохранения Челябинской области, коронавирусом заболели 53 школьника. С 1 по 30 сентября — COVID-19 выявили у 82 учеников.

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