В Следственном комитете начали проверку из-за квартир, которые не передают челябинским дольщикам

Дольщики пожаловались на проблемы с домом на улице Хариса Юсупова Фото: Мария ЛЕНЦ

В региональном СУ Следственного комитета начали проверку строительной компании «Феникс-гран», которая отвечает за возведение многоквартирного дома №85 на улице Хариса Юсупова в Челябинске.

Сотрудники ведомства установят, нарушены ли были права участников долевого строительства и действительно ли фирма не передает квартиры дольщикам в течение полутора лет поле установленного срока.

— В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц строительной компании и государственных органов, в чьи должностные обязанности входит контроль за соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию жилых объектов, -уточнили в пресс-службе областного СУ СК.

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