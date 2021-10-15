«Трактор» впервые за шесть лет выиграл у ХК «Сочи» в Челябинске

"Трактор" переиграл "Сочи" в Челябинске впервые с 2015 года. Фото ХК "Трактор".

Челябинцы открыли счет — гол записал на свой счет легионер «Трактора» Томаш Гика, но к середине первого периода «медведи» уступали 1:2 (Гареев и Феоктистов «распечатали» ворота хозяев).

Но в третьем периоде Гика и еще один иностранец «Трактора» в составе черно-белых Тему Пулккинен довели счет в пользу челябинской команды до 3:2. А когда наставник ХК «Сочи» экс- игрок и тренер «Трактора» Андрей Назаров решил сменить вратаря на шестого полевого вратаря форвард и лучший бомбардир «Трактора» Никита Тертышный увеличил счет — 4:2, доведя свой показатель заброшенных шайб до 11.

Кстати, «Трактор» не обыгрывал ХК «Сочи» в Челябинске почти шесть лет. 29 октября 2015 года — дата последней победы над южанами.

Следующий матч «Трактор» проведет в Челябинске против московского «Динамо» 17 октября (начало в 17.00, время челябинское).

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