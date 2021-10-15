«Это же навсегда!»: в Челябинске открылась выставка, которая разрушит стереотипы о татуировке

Фото предоставлено организаторами выставки

В галерее Клоповник под Домом печати открылась выставка «Это же навсегда!», посвященная разрушению стереотипов о татуировке. Это персональный проект тату-художника Антона Михаленкова.

Как отмечает автор, для него важно относиться к татуировке как к искусству, а не приравнивать к декоративному ремеслу и способу заработать, ведь это в корне влияет на подход к работе и результат.

— Идея этой выставки — противопоставление разных отношений к татуировке. Плакаты с моими эскизами и истории людей, которые носят их на себе, соседствуют с высказываниями людей, не знакомых с татуировкой и относящихся к ней с опаской. Реагируя на эти стереотипы, я показываю, какое место татуировка занимает в жизни моих клиентов и как их сомнения сменяются радостью обновления себя, — рассказал Антон Михаленков.

19 октября в рамках выставки Антон Михайленков и Ксения Пронина проведут дискуссию о татуировке. Два разных по стилю и подходу тату-мастера ответят на самые волнующие вопросы и обсудят их с разных точек зрения.

23 октября состоится лекция от Павла Писклакова, председателя челябинского отделения Союза дизайнеров России, члена Американской профессиональной ассоциации дизайнеров «AIGA» и международной ассоциации типографов «ATypI». Будем говорить о человеческом теле, как о художественном инструменте плакатного искусства.

Выставка «Это же навсегда!» будет работать до 31 октября. Посмотреть ее можно со вторника по воскресенье с 18 до 22 часов.

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