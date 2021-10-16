В выходные в Челябинской области ожидаются небольшие дожди

На всякий случай в сумку можно положить зонтик. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области в выходные, 16 и 17 октября, небо захватят темные тучи, а в субботу ожидаются небольшие и кратковременные дожди. По данным регионального Гидрометеоцентра, похолодания пока не будет.

В субботу, 16 октября, днем ожидается до +11 градусов. Также по области пройдет небольшой дождь.

В воскресенье, 17 октября, днем будет до +12, а в ночное время суток станет гораздо холоднее — около 0 градусов. Солнце тоже будет правда, ненадолго.

Следующая рабочая неделя встретит регион пасмурной погодой. При этом осадков пока не ожидается.

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