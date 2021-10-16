В Кыштыме к 2022 году построят двухэтажный спорткомплекс за 340 млн рублей

Примерно так будет выглядит комплекс. Фото: Кыштым | vk.com

В городе Кыштыме Челябинской области началось строительство спортивного комплекса «Металлург», цена которого оценивается более чем в 340 миллионов рублей. Его обещают закончить к 2022 году, сообщает администрация города.

Спорткомплекс будет расположен в микрорайоне Нижнего Кыштыма неподалеку от завода. К слову, предприятие и занялось финансированием проекта.

А так будет выглядеть комплекс в ночное время. Фото: Кыштым | vk.com

— Я убежден, что будущий комплекс станет местом, где будут проводить свой досуг многие жители Кыштыма, — сказал министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

«Металлург» — подарок Кыштыму в честь его 265-летия, которое произойдет в 2022 году. Спортивный комплекс ежегодно будет пропускать через себя около двухсот тысяч посетителей. Его площадь составит 2600 кв. м.

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