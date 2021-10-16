За сутки коронавирусом зарализись 415 человек в Челябинской области

В Челябинской области на выходных вновь открылись пункты вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области продолжается третья волна коронавируса. По данным регионального Минздрава, за сутки заразились еще 415 человек.

Количество больных COVID-19 только по официальной информации 11642 человека. За все время пандемии в регионе заразилось более ста тысяч человек.

За предыдущие сутки выписано 200 переболевших. Также за сутки скончалось 28 человек, у которых ковид был причиной летального исхода.

В выходные, 16 и 17 октября, в торгово-развлекательных комплексах Челябинской области продолжают работать пункты вакцинации. Чтобы поставить пройти недолгий медосмотр и поставить прививку, нужно при себе иметь полис и паспорт.

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