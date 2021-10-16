В Челябинской области насмерть сбили двух пешеходов на трассе

От сильного удара у BMW снесло полбампера и фару. Фото: Пресс-служба УГИБДД по Челябинской области.

В Челябинской области, 15 октября, произошло два ДТП, в которых погибло двое пешеходов. Обе аварии произошли в темное время суток на трассе, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Первое ДТП произошло неподалеку от Троицка. 38-летний водитель внедорожника BMW X5 насмерть сбил пешехода. Он стоял у дороги, но по каким-то причинам переходить ее не стал.

Вторая авария произошла на час позже на автодороге Челябинск — Увельский. Водитель отечественной «99» наехал на пешехода, который шел на встречу автомобилю по обочине. От полученных травм он скончался на месте.

У отечественной "99" лобовое разбилось вдребезги со стороны водителя. Фото: Пресс-служба УГИБДД по Челябинской области.

— Оба пешехода были без светоотражающих элементов на одежде. Зачастую они помогают избежать аварий, так как водители могут распознать пешехода за 300 метров и вовремя остановиться, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Вместе с этим в пресс-службе ведомства предупредили водителей о соблюдении скоростного режима и попросили быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

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