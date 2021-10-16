Двое мужчин выстрелили из пистолета в хозяина собаки во дворе Магнитогорска

Хозяин собаки цел, а вот куда пропал пес пока никто не знает. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинском районе на улице Московская, 2, в Магнитогорске, 15 октября, около 11 часов между хозяином собаки и двумя прохожими завязался конфликт, закончившийся выстрелом в гуляющего с собакой магнитогорца из пневматического пистолета.

Очевидцы рассказывают, что мужчина, получил несколько пуль, скрылся в подъезде, а его верный пес убежал в неизвестном направлении. Двое мужчин тоже скрылись, испугавшись стражей порядка, но далеко им убежать не удалось.

— Картина была такая: идут два отморозка и орут на всю Ивановскую. В это время мужчина выгуливал собакена. Один из отморозков подбежал к нему и устроил пальбу. Я не видела из чего, но отчетливо расслышала выстрелы. Они испугались и сказали, что надо валить, ибо сейчас вызовут му....в, — написала очевидица произошедшего в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

Позже выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт. Повреждения, которые получил хозяин собаки, были незначительны и не несли угрозы жизни. Потерпевшему было 50 лет.

— В отдел полиции поступил звонок от местного жителя. Полицейские выехали на место происшествия. Один из мужчин выстрелил в ладонь другомую из пневматического пистолета. Жизни потерпевшего ничего не угрожает. Подозреваемый находится в отделении полиции и допрашивается, — прокомментировали в ГУ МВД Челябинской области.

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