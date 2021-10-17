Из челябинского зоопарка во время уборки вольера сбежал соболь Марик

Фото: Челябинский зоопарк / Vk.com

В челябинском зоопарке во время уборки вольера произошло ЧП. Соболь по кличке Марик прошмыгнул наружу, чем вызвал в учреждении настоящий переполох. Для спасения зверька зоологи обратились к сотрудникам ГУ МЧС по региону, и с помощью сачков и 37-метровой автолестницы беглеца, не приспособленного для жизни в дикой природе, спустя два дня удалось вернуть обратно.

— Два дня соболь по кличке Марик «кошмарил» обитателей парка, прежде чем понял, что лучше держаться поближе к людям, — рассказали в челябинском зоопарке. — Там его и изловили при помощи пожарной машины и кучи культурных выражений.

В операции по поимке соболя участвовали сотрудники ФГКУ 3 ПСО Главного управления МЧС по Челябинской области. Они выделили сотрудникам зоопарка настоящую автолестницу высотой в 37 метров.

Фото: Челябинский зоопарк / Vk.com

Как отметили в зоопарке, сейчас Марик осмотрен ветеринарами, водворен обратно в вольер, накормлен и вслух посрамлен перед другими обитателями экспозиции «Мелкие хищники».

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