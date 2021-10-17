В 10 городах Челябинской области 17 октября организовали вакцинацию от гриппа и коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области бесплатную вакцинацию от гриппа и коронавируса организовали в 10 городах. Сделать прививку 17 октября можно в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Кыштыме, Чесме, Пласте, Троицке и Сатке. Публикуем расписание работы мобильных пунктов и рассказываем, какие документы нужно взять с собой.

— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области. — Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Пациентов просят не забывать о мерах профилактики — соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

На вакцинацию в поликлинике можно записаться через портал Госуслуг. Там можно выбрать удобные дату, время и медучреждение. Также запись доступна в Telegram (написав @miac74_122_bot), Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13) и ВКонтакте.

Челябинск

17 октября

ТРК «Алмаз»

10:00 — 14:00

ТРК «Кольцо»

12:00 — 17:00

ТРК «Родник»

10:00 — 16:00

ТРК «Фокус»

11:00 — 16:00

Медпункт на ЖД Вокзале

10:00 — 19:00

Магнитогорск

17 октября

ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19)

11:00 — 15:00

ТРК «Континент»

11:00 — 15:00

ТРК «Семейный парк»

10:00 — 14:00

«Арена Металлург»

17 октября

15:00 — 17:00

Чебаркуль

17 октября

Колхозный рынок

9:00 — 13:00

Минирынок

13:00 — 16:00

Миасс

17 октября

ТРК «Слон»

11:00 — 14:00

Златоуст

17 октября

ТРК «Тарелка»

12:00 — 17:00

Кыштым

17 октября

ТК «Радуга»

10:00 — 14:00

Чесма

17 октября

ТК «Магнит»

10:00 — 14:00

Пласт

17 октября

ТК «Раздолье»

9:00 — 13:00

Троицк

17 октября

Медпункт на ЖД Вокзале

Круглосуточно

Сатка

17 октября

Центральный рынок

10:00 — 12:00

п. Межевой, рынок

10:00 — 12:00

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