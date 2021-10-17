В 10 городах Челябинской области 17 октября организовали вакцинацию от гриппа и коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области бесплатную вакцинацию от гриппа и коронавируса организовали в 10 городах. Сделать прививку 17 октября можно в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Кыштыме, Чесме, Пласте, Троицке и Сатке. Публикуем расписание работы мобильных пунктов и рассказываем, какие документы нужно взять с собой.
— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области. — Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Пациентов просят не забывать о мерах профилактики — соблюдении масочного режима и социальной дистанции.
На вакцинацию в поликлинике можно записаться через портал Госуслуг. Там можно выбрать удобные дату, время и медучреждение. Также запись доступна в Telegram (написав @miac74_122_bot), Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13) и ВКонтакте.
Челябинск
17 октября
ТРК «Алмаз»
10:00 — 14:00
ТРК «Кольцо»
12:00 — 17:00
ТРК «Родник»
10:00 — 16:00
ТРК «Фокус»
11:00 — 16:00
Медпункт на ЖД Вокзале
10:00 — 19:00
Магнитогорск
17 октября
ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19)
11:00 — 15:00
ТРК «Континент»
11:00 — 15:00
ТРК «Семейный парк»
10:00 — 14:00
«Арена Металлург»
17 октября
15:00 — 17:00
Чебаркуль
17 октября
Колхозный рынок
9:00 — 13:00
Минирынок
13:00 — 16:00
Миасс
17 октября
ТРК «Слон»
11:00 — 14:00
Златоуст
17 октября
ТРК «Тарелка»
12:00 — 17:00
Кыштым
17 октября
ТК «Радуга»
10:00 — 14:00
Чесма
17 октября
ТК «Магнит»
10:00 — 14:00
Пласт
17 октября
ТК «Раздолье»
9:00 — 13:00
Троицк
17 октября
Медпункт на ЖД Вокзале
Круглосуточно
Сатка
17 октября
Центральный рынок
10:00 — 12:00
п. Межевой, рынок
10:00 — 12:00
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