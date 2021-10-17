Космические спасатели из Челябинска встретили киноэкипаж, вернувшийся с МКС на Землю

Фото: Роскосмос

Первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — вместе с космонавтом Олегом Новицким вернулись на Землю после 12 дней на борту Международной космической станции (МКС). В степи Казахстана их встретил, в том числе единственный в стране элитный отряд из Челябинской области.

— В обеспечении посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» утром 17 октября от Центрального военного округа задействовано 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8 МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Когда экипаж МКС возвращается домой, звено космических спасателей авиабазы Упрун из Челябинской области перебрасывают в Казахстан. Приземление капсулы стараются тщательно просчитать, но случай все же вносит коррективы в траекторию. Поэтому первым в небо взмывает самолет Ан-26. Задача — установить точные координаты спускаемого аппарата.

Актриса Юлия Пересильд, которая побывала на Международной космической станции для съемок художественного фильма, взяла с собой в орбитальный полет талисман — игрушечного галчонка. Птицу своими руками связала жительница Челябинска Наталья Мамаева.

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