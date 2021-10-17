В Челябинской области зафиксировали новый рекорд по числу зараженных пациентов с коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 417 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — четверо школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 104 352. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 28 человек. У всех причиной смерти стал COVID-19.

За сутки выздоровели 205 человек, а сначала пандемии их число составило 87 370. Продолжают лечение от COVID-19 — 11 826.

Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 4 090 871. За прошедшие сутки — 16 378 тестов.

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