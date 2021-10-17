Карен Даллакян попросил челябинцев придумать кличку спасенному истощенному медвежонку-сироте

Найденный медвежонок истощен, на спине рваная рана. Фото: минэкологии Челябинской области

Челябинцы могут придумать кличку для годовалой осиротевшей медведицы, спасенной ветеринарным врачом Кареном Даллакяном. Пост с призывом помочь в выборе имени для малышки зоозащитник опубликовал в своем Instagram.

Пользователи соцсети активно включились в процесс. Среди предложенных вариантов — Маруся, Варюша, Глаша, Дарья, Тыковка, Ника, Луша и многие другие.

Медвежонок поступил к Карену Даллакяну совсем недавно. Его нашли на границе с Башкирией, в Катав-Ивановском районе. У годовалого животного слишком низкий вес: 10-12 кг при норме 50 кг. На теле — следы от укусов хищников. Маленькая медведица также осталась без мамы и долго скиталась по лесу.

Как рассказал Карен Даллакян, девочка — удачливая и счастливая: редко, когда маленькие медвежата выживают без мамки в лесу, особенно осенью, когда в горах первый снег и заморозки.

В Челябинской области уже не первый раз спасают диких животных — от живодеров или голода. Вспомните тигренка Жорика из курганского зоопарка или львенка Симбу, который в ноябре поедет в Танзанию.

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