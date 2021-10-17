Фильм «Онкология» челябинского режиссера победил на Международном фестивале в Санкт-Петербурге

Фото: ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»

Фильм «Онкология» режиссера, директора региональной Ассоциации производителей кино и анимации Артема Инглина из Челябинска победил на Международном фестивале в Санкт-Петербурге. Документальная лента о Центре онкологии и ядерной медицины признана лучшей по итогам зрительского голосования.

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— Наш фильм «Время побеждать рак» («Онкология») по итогам зрительского голосования победил на Международном фестивале в Санкт-Петербурге, — рассказал директор Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин и поздравил всех причастных к этому событию.

Идея фильма о Центре онкологии и ядерной медицины появилась два года назад у продюсера Дмитрия Табарчука. Он предложил создать не просто презентационную ленту, а сделать ее современной. Над воплощением идеи работала команда профессионалов и в ноябре прошлого года фильм был готов.

В планах создать в Челябинской области кинокомиссию в 2021 году, что даст возможность снимать в регионе игровые, документальные, анимационные фильмы, чтобы развивать киноискусство в регионе.

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