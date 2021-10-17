В Челябинской области похолодает до -5 градусов и пойдут дожди

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в понедельник, 18 октября, похолодает до минус 5 градусов и пойдут дожди. Такой прогноз сделали синоптики местного гидрометцентра.

Согласно прогнозу, ночью 18 октября в Челябинской области столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, а при прояснении — до -5 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Осадки синоптики прогнозируют и днем при температуре воздуха +12… +17 градусов, в горах — до +9 градусов. Ветер южный и юго-западный: ночью — 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Челябинске 18 октября будет облачно, но обойдется без дождей. Ночью 0… +2 градуса, днем - +13…+15 градусов.

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