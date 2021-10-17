В «ловушку» обособления трамвайных путей в Челябинске попал еще один автомобиль

Фото: Челябинский дорожник / Vk.com

В Челябинске еще один невнимательный водитель завис на новых бордюрах, ограждающих трамвайные пути на улице Горького. Между остановками «Улица Лермонтова» и «ДК Смена» иномарка попала колесом в образованную в результате ремонта яму и наглухо в ней застряла, преградив путь для движения электротранспорта.

Как сообщают очевидцы, ЧП произошло сегодня около 11:00. Самостоятельно вытащить машину водитель не смог. На выручку ему пришла строительная техника.

Это не первый подобный случай на улице Горького. В начале октября на оградительных бордюрах у трамвайных путей застрял Volkswagen.

Построить такие бордюры решили в Миндортрансе Челябинской области. Предполагалось, что нововведение образумит водителей и повысит их культуру вождения, но что-то пошло не так, и теперь даже внедорожники начали зависать на дороге и создавать помехи.

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