В Челябинской области угонщик утолкал «семерку» с парковки, не сумев завести машину

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Троице по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Задержан 21-летний местный житель, который не смог завести припаркованную на улице Гагарина «семерку», а когда вместе с другом пытался утолкать легковушку в укромное место, застрял в канаве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Сотрудники патрульно-постовой службы в ходе патрулирования обратили внимание на молодых людей, толкавших автомобиль ВАЗ-210740, который в результате застрял в одной из канав частного сектора по улице Бородина Троицка, — рассказали в полицейском главке. — Предъявить документы на транспортное средство мужчины не смогли и были доставлены в отдел.

Одним из задержанных оказался ранее судимый 21-летний местный житель, находящийся под административным надзором. Он объяснил, что увидев ночью припаркованный на улице Гагарина автомобиль, решил прокатиться.

Парень разбил стекло, забрался внутрь, отключил сигнализацию, но завести двигатель не смог. Тогда он покатил автомобиль в более неприметное место. Позже обратился за помощью к другу, сказав ему по телефону, что является собственником машины.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), — добавили в полиции. — Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до 5 лет.

С подозреваемого взято обязательство о явке.

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