Челябинцы сняли на видео опасную езду мужчины с маленьким ребенком на самокате

Фото: скриншот видео

В Челябинске сняли на видео, как мужчина на большой скорости едет по проезжей части на самокате с маленьким ребенком. Ролик, размещенный в социальных сетях, вызвал шквал недовольства у интернет-пользователей. Многие пришли к выводу, что некоторые родители забыли о безопасности.

Очевидцы утверждают, что запись сделана на улице Блюхера. На кадрах видно, что молодой мужчина едет на личном самокате вместе с маленьким ребенком, которому на вид не больше пяти лет. Шлемов на них. При этом скорость движения сопоставима со скоростью движения маршрутного такси, из салона которого и ведется съемка.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что челябинец напрочь забыл о безопасности.

— Не совсем понял, там на самокате сиденье для ребенка? — написал Сергей в сообществе «Типичный Челябинск» .

— И руль (подобие его), чтобы держаться, — ответили ему.

— Этот факт вызывает целую кучу вопросов, так что комментарий с матами в сторону героя откладывается как минимум до прибытия пояснительной бригады.

— Я этого идиота два дня назад на кольце видел, — не стесняясь в выражениях, добавил третий.

— Жалко мелкого будет, когда размотаются, — написал Алексей.

— Детей терять не жалко родит еще, — добавил Максимус.

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