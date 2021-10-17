«Трактор» в Челябинске выиграл у московского «Динамо»: восьмая подряд победа черно-белых

Победа над "Динамо" стало восьмой кряду для "Трактора". Фото ХК "Трактор".

Судя по всему, «Трактор» решил посоревноваться с магнитогорским «Металлургом» по количеству побед подряд. У Магнитки до сегодняшнего дня (17 октября) на счету 14 победных результатов кряду, у челябинцев — семь.

В домашнем матче с московским «Динамо» к началу третьего периода «Трактор» выигрывал с разницей в две шайбы — 3:1. Форвард черно-белых Тему Пулккинен дальним броскром открыл счет, Вадим Щипачев сравнял в конце первой 20-минутке. Во втором периоде забрасывали только хозяева — Илья Карпухин и Лукаш Седлак.

Однако, было понятно, что динамовцы должны дать бой в третьем периоде. Гости сначала сократили, а потом и сравняли счет. Но «Трактор» снова вышел вперед — гол Сергей Калинин. За 1.40 до конца третьего периода «Динамо» заменило вратаря на шестого полевого игрока. Тему Пулккинен сумел перехватить шайбу и точно направил ее в пустые ворота — 5:3. Правда, гости запросили видеопросмотр, посчитав, что шайба до броска Пулккинена покинула площадку. Но арбитр гол засчитал.

У «Трактора» это уже восьмая победа подряд, а вот Магнитка оступилась, проиграв «Салавату Юлаеву» 2:5.

19 октября «Трактор» в Челябинске проведет третий домашний матч. Соперник — уфимский «Салават Юлаев» (начало в 19.00).

Напомним, что с 23 сентября на домашние матчи «Трактора» можно попасть, приобретя билет или по сезонному абонементу только с предъявлением QR-кода.

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