Магнитогорск обогнал Челябинск по уровню зарплат

Самые большие зарплаты, если верить статистике, в Пластовском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из всех городов Челябинской области самый высокий уровень зарплат зарегистрировали в Магнитогорске. Об этом говорится в отчете, опубликованном региональной Контрольно-счетной палатой по итогам первого полугодия 2021 года. Среднемесячная заработная плата в Магнитогорске в январе-июле составляла 51 тыс. 915 рублей.

Челябинск в рейтинге зарплат на втором месте, там работник в среднем за месяц получал 48 тыс. 621 рубль.

Самые маленькие зарплаты – у жителей Усть-Катава: средний показатель там составил 29 тыс. 603 рубля.

Отметим, в статистике учтен не медианный, а средний уровень оплаты труда: итоговую сумму могли «перетянуть» в большую или меньшую сторону крайне высокие или крайне низкие зарплаты отдельных категорий работников.

В рейтинге самых высоких среднемесячных зарплат среди районов Челябинской области на первом месте Пластовский район (77 тыс. 741 рубль), а на последней строчке – Троицкий район (27 тыс. 311 рублей).

По данным КСП, среднемесячная номинальная зарплата в регионе в первом полугодии этого года, если не учитывать инфляцию, оказалась на 7,5% больше, чем в первом полугодии прошлого. Инфляция за тот же период, по официальным данным, составила 5,4%.

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