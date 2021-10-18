Убитую развязку на Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют в следующем году

Челябинцы жалуются на плохое покрытие дороги. Фото: Яндекс.Карты

В Челябинске отремонтируют скандальную развязку на Братьев Кашириных. Об этом КП-Челябинск рассказал председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Ремонтом займутся в следующем году, как только на это выделят деньги.

Напомним, год назад был открыт третий уровень с выходом на Российскую. А вот состояние остальной части путепровода оставляет желать лучшего.

— Здесь просто невозможно ездить. Особенно на съезде в сторону цирка, — возмущается челябинка Анна Илеева. — Дорога износилась, стыки моста настолько сильно выпирают, что при переезде можно колеса оставить! А ведь развязка относительно новая, по ней не предполагается ехать с низкой скоростью, притормаживая у каждого стыка, как у лежачего полицейского! Особенно, учитывая, что закрыли Ленинградский мост, представляете какой там поток машин?

В Комитете дорожного хозяйства сообщили, что специалисты провели обследование развязки по Братьев Кашириных от Кирова до Российской с выходом на Труда.

— Составлена дефектная ведомость с определением цены ремонта — ориентировочно 44 млн 250 тыс. рублей, — сообщил КП-Челябинск глава КДХ Ринат Кучитаров. — В связи с окончанием дорожного сезона работы по замене асфальтобетонного покрытия провести в 2021 году не представляется возможным. Этот вопрос рассмотрим в первоочередном порядке при выделении целевого бюджетного финансирования в 2022 году.

Третий уровень новой развязки на Кашириных открыли весной 2020 года. Строить ее начали еще во времена губернаторства Михаила Юревича — возвели первый и второй уровень. Борис Дубровский, став губернатором, вспомнил было о долгострое, но сосредоточился на возведении конгресс-холла «Крылья» в трех шагах от развязки.

Кстати, в мэрии Челябинска отчитались, что полностью смонтировали новый каркас Ленинградского моста. Работы идут с опережением графика, и если изначально открыть движение планировали осенью 2022 года, то сейчас уже говорят о середине июля.

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