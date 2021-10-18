В Челябинской области мотоциклист-лихач врезался в автомобиль

Фото: ОГИБДД по Кыштыму
Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись днем 17 октября недалеко от кыштымского поселка Косой мост.
Как рассказали в ОГИБДД Кыштыма, аварию на дороге Миасс-Кыштым-Карабаш спровоцировал мотоциклист, житель Свердловской области.
37-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения. В результате на повороте мотоциклист не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 47-летнего жителя Озерска.
Мотоциклист получил множественные травмы, но остался в живых. С места происшествия его увезли в Кыштымскую городскую больницу.
Водитель Volkswagen не пострадал.
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