В Челябинской области мотоциклист-лихач врезался в автомобиль

Фото: ОГИБДД по Кыштыму

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись днем 17 октября недалеко от кыштымского поселка Косой мост.

Как рассказали в ОГИБДД Кыштыма, аварию на дороге Миасс-Кыштым-Карабаш спровоцировал мотоциклист, житель Свердловской области.

37-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения. В результате на повороте мотоциклист не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 47-летнего жителя Озерска.

Мотоциклист получил множественные травмы, но остался в живых. С места происшествия его увезли в Кыштымскую городскую больницу.

Водитель Volkswagen не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru