Водитель погиб при столкновении «Волги» и «Камаза» под Челябинском

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла 17 октября на 40-м километре дороги Западный обход Челябинска. Столкнулись «Волга» и «Камаз».

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 29-летний водитель «Волги» при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в грузовик под управлением 60-летнего мужчины.

Вероятно, столкновение произошло на большой скорости. Легковая машина превратилась в груду смятого металла, серьезные повреждения получил даже тяжелый грузовик.

Водитель «Волги» погиб на месте происшествия. В полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП. Известно, что выезд на встречную полосу на участке, где случилась авария, не запрещен.

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