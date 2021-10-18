В Челябинской области за день 419 человек заболели коронавирусом

Заболеваемость в Челябинской области все еще растет Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики зарегистрировали 419 новых случаев коронавируса. Такого большого количества заболевавших не было за все время эпидемии в регионе. Предыдущий печальный рекорд – 417 случаев заболевания – установили накануне. Днем ранее сообщалось о 415 заболевших.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 12 тыс. 14 человек.

За день ковидная пневмония унесла жизни 27 пациентов.

С начала эпидемии в регионе подтвердили диагноз Covid-19 уже у 104 тыс. 771 человека.

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