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Здоровье18 октября 2021 9:19

В Челябинской области за день 419 человек заболели коронавирусом

Рекорд по количеству больных обновляется каждый день
Елена КОЛЧИНА
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Заболеваемость в Челябинской области все еще растет

Заболеваемость в Челябинской области все еще растет

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики зарегистрировали 419 новых случаев коронавируса. Такого большого количества заболевавших не было за все время эпидемии в регионе. Предыдущий печальный рекорд – 417 случаев заболевания – установили накануне. Днем ранее сообщалось о 415 заболевших.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 12 тыс. 14 человек.

За день ковидная пневмония унесла жизни 27 пациентов.

С начала эпидемии в регионе подтвердили диагноз Covid-19 уже у 104 тыс. 771 человека.

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