57 челябинцев оштрафованы за проезд в общественном транспорте без масок

Находиться без масок в общественном транспорте Челябинска запрещено Фото: Кирилл САДЫКОВ

Администрация Челябинска активно начала проверять наличие масок в общественном транспорте. На прошедшей неделе совместно с УВД города чиновники провели 4 операции «Тоннель». Оштрафованы 57 человек, которые находились в автобусах и маршрутках без масок.

Как сообщил на аппаратном совещании замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куяшов, проверки продолжатся и на этой неделе.

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