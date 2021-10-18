57 челябинцев оштрафованы за проезд в общественном транспорте без масок

Находиться без масок в общественном транспорте Челябинска запрещено
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Администрация Челябинска активно начала проверять наличие масок в общественном транспорте. На прошедшей неделе совместно с УВД города чиновники провели 4 операции «Тоннель». Оштрафованы 57 человек, которые находились в автобусах и маршрутках без масок.
Как сообщил на аппаратном совещании замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куяшов, проверки продолжатся и на этой неделе.
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