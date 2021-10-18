Фигурист из Челябинска Никита Рахманин в паре с Кариной Акоповой выиграл «золото» на турнире Budapest Trophy

Никита Рахманин и Карина Акопова стали лучшими на Budapest Trophy. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице Венгрии завершился один из турниров мировой серии Challenger 2021. Россию на соревнованиях спортивных пар представляли воспитанник челябинской спортиной школы фигурного катания (СШОР «Тодес») Никита Рахманин и Карина Акопова. По регламенту турнира фигуристы выступали только с произвольной программой. По итогам двух выступлений Рахманин и Акопова уверенно заняли первое место — 201,12 баллов, намного опередив грузинский дуэт Анастасию Метелкину — Даниила Паркмана из Грузии (188,03). На третьем место венгерский фигуристы Юлия Щетинина и Марк Мадьяр — 157,12.

Никита Рахманин в Челябинске начинал заниматься фигурным катанием в споршколе «Тодес» у Константина Николаевича Кучина. Никита в этом году успешно выступил и на контрольных прокатах лучших фигуристов России в Челябинске.

Рахманин сначала выступал в одиночном катании, позже — в парном вместе с Кариной Акоповой. Сейчас приносит параллельный зачет Челябинской области и Краснодарскому краю.

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