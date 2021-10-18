В Челябинске прооперировали сразу 8 пациентов со сложнейшими патологиями мозга

Операции проводили с помощью специального рентеновского аппарата, позволяющего наблюдать за процессами в сосудах. Фото: ЧОКБ

В Челябинской областной клинической больнице провели серию уникальных высокотехнологичных операцией. Врачи помогли пациентам с аневризмами сосудов головного мозга и сосудистыми мальформациями.

Аневризма — это аномальное выпячивание стенки кровеносного сосуда которое может привести к инфаркту головного мозга или инсульту. А мальформация — врожденная патология сосудов в мозге, часто вызывающая сильные головные боли.

Фото: ЧОКБ

Как рассказали в пресс-службе ЧОКБ, чтобы справиться со сложнейшими патологиями, в Челябинск пригласили врача новосибирского Федерального центра нейрохирургии Виталия Киселева. Благодаря этому южноуральские коллеги смогли перенять опыт у специалиста, а пациентам не понадобилось в сложных условиях пандемии коронавируса ехать на лечение в другие российские города.

За два дня хирурги выполнили восемь уникальных вмешательств. Сосуды головного мозга оперировали изнутри, вводя специальный стент через прокол в бедренной артерии. Всех восьмерых пациентов уже через несколько дней готовятся выписать домой.

— В ЧОКБ оборудование вполне сопоставимо с операционными в заграничных клиниках, всегда есть расходные материалы для самых сложных операций. А главное-здесь очень хороший высококвалифицированный коллектив, — поделился Впечатлениями Виталий Киселев.

— Не бывает в природе двух одинаковых людей. Поэтому у каждой операции есть свои нюанс: расположение патологии, размеры, анамнез пациента. В таких случаях, особенно если нужно действовать быстро и моментально принимать решения, две головы намного лучше, чем одна, — прокомментировал решение пригласить нейрохирурга из Новосибирска заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

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