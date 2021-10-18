За срезанные корни деревьев на улице Кирова в Челябинске подрядчика оштрафуют

Фото: Челябинский урбанист/vk.com

В Челябинске во время благоустройства сквера на улице Кирова в районе Свято-Троицкого храма, строители срезали корни деревьев.

— Проследите, чтобы наказали, — обратилась мэр Наталья Котова во время аппаратного совещания к главе Калининского района Сергею Колеснику. — Подрядчики не должны себя так вести.

Сергей Колесник подтвердил, что на место выезжала комиссия с сотрудниками управления экологии и технического надзора.

— По результатам обследования на должностных лиц будут оставлены административные протоколы, применены штрафные санкции за нарушение правил охраны зеленых насаждений и правил благоустройства, — отметил Сергей Колесник.

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