За срезанные корни деревьев на улице Кирова в Челябинске подрядчика оштрафуют

Фото: Челябинский урбанист/vk.com
В Челябинске во время благоустройства сквера на улице Кирова в районе Свято-Троицкого храма, строители срезали корни деревьев.
— Проследите, чтобы наказали, — обратилась мэр Наталья Котова во время аппаратного совещания к главе Калининского района Сергею Колеснику. — Подрядчики не должны себя так вести.
Сергей Колесник подтвердил, что на место выезжала комиссия с сотрудниками управления экологии и технического надзора.
— По результатам обследования на должностных лиц будут оставлены административные протоколы, применены штрафные санкции за нарушение правил охраны зеленых насаждений и правил благоустройства, — отметил Сергей Колесник.
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