Неизвестные вычеркнули Тефтелева из списка причастных к строительству мемориала в Саду Победы

Мемориал открыли пять лет назад. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саду Победы неизвестные вычеркнули осужденного экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева из списка причастных к строительству мемориала «Защитникам морских рубежей». Фамилия бывшего чиновника буквально выскоблена. В администрации парка объяснили, кто этим занимается и почему не могут восстановить испорченную плиту.

— Неизвестные общественники систематически выскребают фамилии меценатов, принимавших участие к строительству мемориалов в Саду Победы. Чаще всего — Евгения Тефтелева и Видгофа, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Сад Победы» Николай Трескин. — Зачем они этим занимаются, не понятно. Видимо, так выражают свое личное отношение. Но к политике парка их действия не имеют никакого отношения.

Неизвестные активно выскребают конкретные фамилии Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Администрация Сада Победы ничего с этим сделать не может. Данные мемориальные комплексы не стоят на балансе парка.

— Их установкой занимался общественный совет при администрации Тракторозаводского района, — уточнил Николай Трескин. — Мы обращались к ним, чтобы был устранен акт вандализма. Но в настоящее время ничего не сделано.

Памятник «Защитникам морских рубежей» официально открыли 7 октября 2016 года. Идея установить мемориал принадлежит ветерану-морпеху Валентину Журавлеву. Он организовал сбор денег и достал главный атрибут памятника. Это якорь подлодки, которая снялась в легендарном советском фильме «Командир счастливой щуки». Подводную лодку подняли со дна фьорда Оленья Губа. Мэрия Мурманска отдала якорь челябинцам даром.

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